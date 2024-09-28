У Києві та більшості областей України оголошено тривогу

В ніч на 28 вересня у Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Її причиною є дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 02:19.
Тим часом у КОВА повідомили, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Наразі сили ППО працюють по ворожим цілям.
Також українців закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, влада наголосила, щоб люди дотримувались інформаційної тиші, а саме - не фіксували і не викладали в мережу роботу захисників України.
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
Станом на 02:22 сигнал повітряної тривоги оголошено майже по всій території України.
Нагадаємо, що близько години тому у Дніпрі було чути звук вибуху. Що саме стало його причиною, невідомо, проте у Повітряних силах ЗСУ о 00:20 попереджали, що на межу Полтавської та Дніпропетровської областей було зафіксовано ударний безпілотних росіян, який рухався у напрямку Дніпра.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.