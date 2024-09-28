В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:19.

В то же время в КОВА сообщили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. В настоящее время силы ПВО работают по вражеским целям.

Также украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, власти подчеркнули, чтобы люди придерживались информационной тишины, а именно - не фиксировали и не выкладывали в сеть работу защитников Украины.

Обновлено в 02:40

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:22 сигнал воздушной тревоги объявлен почти по всей территории Украины.