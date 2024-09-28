RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 сентября в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Ее причина - дроны россиян, которые фиксируют в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:19.

В то же время в КОВА сообщили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. В настоящее время силы ПВО работают по вражеским целям.

Также украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, власти подчеркнули, чтобы люди придерживались информационной тишины, а именно - не фиксировали и не выкладывали в сеть работу защитников Украины.

Обновлено в 02:40

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:22 сигнал воздушной тревоги объявлен почти по всей территории Украины.

Напомним, что около часа назад в Днепре был слышен звук взрыва. Что именно стало его причиной, неизвестно, однако в Воздушных силах ВСУ в 00:20 предупреждали, что на границе Полтавской и Днепропетровской областей было зафиксировано ударный беспилотных россиян, который двигался в направлении Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине