В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

В ночь на 28 сентября в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Ее причина - дроны россиян, которые фиксируют в воздушном пространстве нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:19.
В то же время в КОВА сообщили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. В настоящее время силы ПВО работают по вражеским целям.
Также украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, власти подчеркнули, чтобы люди придерживались информационной тишины, а именно - не фиксировали и не выкладывали в сеть работу защитников Украины.
В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.
По состоянию на 02:22 сигнал воздушной тревоги объявлен почти по всей территории Украины.
Напомним, что около часа назад в Днепре был слышен звук взрыва. Что именно стало его причиной, неизвестно, однако в Воздушных силах ВСУ в 00:20 предупреждали, что на границе Полтавской и Днепропетровской областей было зафиксировано ударный беспилотных россиян, который двигался в направлении Днепра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.