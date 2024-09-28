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В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

Суббота 28 сентября 2024 02:25
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В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 сентября в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Ее причина - дроны россиян, которые фиксируют в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 02:19.

В то же время в КОВА сообщили, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. В настоящее время силы ПВО работают по вражеским целям.

Также украинцев призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Кроме того, власти подчеркнули, чтобы люди придерживались информационной тишины, а именно - не фиксировали и не выкладывали в сеть работу защитников Украины.

Обновлено в 02:40

В Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:22 сигнал воздушной тревоги объявлен почти по всей территории Украины.

В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

Напомним, что около часа назад в Днепре был слышен звук взрыва. Что именно стало его причиной, неизвестно, однако в Воздушных силах ВСУ в 00:20 предупреждали, что на границе Полтавской и Днепропетровской областей было зафиксировано ударный беспилотных россиян, который двигался в направлении Днепра.

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