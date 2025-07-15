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У Києві та більшості областей тривога: РФ атакує дронами, є загроза балістики

Фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ввечері, 15 липня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики, а також російські дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та Повітряні сили України.

Увечері у вівторок, 15 липня, Росія почала нову дронову атаку на Україну, якій передували дві відносно тихі ночі з меншою кількістю БПЛА. Уже відомо, що ворог запустив групи "Шахедів" з різних напрямків. Атака почалася близько 20:00.

Станом на 23:03 у Києві та на більшій частині України було зафіксовано також загроза удару балістичною ракетою.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМДА.

Де оголошено тривогу

Наразі тривога у:

  • Києві та області,
  • Житомирській області,
  • Чернігівській області, 
  • Сумській області, 
  • Полтавській області, 
  • Черкаській області, 
  • Харківській області, 
  • Кіровоградській області, 
  • Дніпропетровській області, 
  • Миколаївській області, 
  • Херсонській області, 
  • Запорізькій області, 
  • Донецькій області, 
  • Луганській області, 
  • у Криму.

В Одеській області у вівторок, 15 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

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