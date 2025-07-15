RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве и большинстве областей тревога: РФ атакует дронами, есть угроза баллистики

Фото: воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вечером, 15 июля, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики, а также российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и Воздушные силы Украины.

Вечером во вторник, 15 июля, Россия начала новую дроновую атаку на Украину, которой предшествовали две относительно тихие ночи с меньшим количеством БПЛА. Уже известно, что враг запустил группы "Шахедов" с разных направлений. Атака началась около 20:00.

По состоянию на 23:03 в Киеве и на большей части Украины была зафиксирована также угроза удара баллистической ракетой.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГГА.

Где объявлена тревога

На данный момент тревога в:

  • Киеве и области,
  • Житомирской области,
  • Черниговской области,
  • Сумской области,
  • Полтавской области,
  • Черкасской области,
  • Харьковской области,
  • Кировоградской области,
  • Днепропетровской области,
  • Николаевской области,
  • Херсонской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкой области,
  • Луганской области,
  • в Крыму.

В Одесской области во вторник, 15 июля, вечером местные жители услышали взрыв. Он прогремел во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине