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У Києві та більшості областей оголосили тривогу через загрозу балістику

Фото: існує загроза обстрілу (Getty images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 27 січня у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Сигнал тривоги пролунав у Києві о 00:09 і почав ширитися в інших регіонах.

"В столиці оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістики. Кияни, прямуйте до укриттів", - уточнив глава КМВА.

Оновлено о 00:29

У Києві оголосили відбій тривоги.

Оновлено о 00:34

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

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