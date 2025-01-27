У Києві та більшості областей оголосили тривогу через загрозу балістику

Сигнал тривоги пролунав у Києві о 00:09 і почав ширитися в інших регіонах.

"В столиці оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістики. Кияни, прямуйте до укриттів", - уточнив глава КМВА.

Оновлено о 00:29

У Києві оголосили відбій тривоги.

Оновлено о 00:34

"Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Зберігається загроза застосування ворогом ударних БпЛА в областях, а саме: Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:18 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.