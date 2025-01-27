В Киеве и большинстве областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00:09 и начал распространяться в других регионах.

"В столице объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистики. Киевляне, направляйтесь в укрытия", - уточнил глава КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.