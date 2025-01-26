Зеленський: РФ за тиждень запустила понад 750 ударних дронів та скинула 1250 авіабомб

Росія за тиждень завдала по Україні сотні авіаційних ударів. Ворог випустив понад тисячу авіабомб та сотні ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За його словами, за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що тільки рішучість може зупинити терористів. Тому Україна постійно працює з партнерами, щоб збільшити можливості оборони та зменшити здатність Росії тероризувати українців.

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне - все робити в єдності та рішучо захищати життя", - заявив президент.