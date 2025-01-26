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Зеленський: РФ за тиждень запустила понад 750 ударних дронів та скинула 1250 авіабомб

Україна , Неділя 26 січня 2025 12:58
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Зеленський: РФ за тиждень запустила понад 750 ударних дронів та скинула 1250 авіабомб Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за тиждень завдала по Україні сотні авіаційних ударів. Ворог випустив понад тисячу авіабомб та сотні ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За його словами, за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що тільки рішучість може зупинити терористів. Тому Україна постійно працює з партнерами, щоб збільшити можливості оборони та зменшити здатність Росії тероризувати українців.

"Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне - все робити в єдності та рішучо захищати життя", - заявив президент.

Нічна атака дронів

Вночі 26 січні росіяни вчергове атакували Україну дронами. Окупанти випустили 72 безпілотники з п'яти напрямків. Сили ППО знищили 50 дронів, ще дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Росіяни атакували Харків дронами, внаслідок чого були пошкоджені будинки.

Також окупанти завдали удару по місту Суми. Там пошкоджені будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

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