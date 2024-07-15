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У Києві та більшості областей оголошено тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару

Понеділок 15 липня 2024 22:26
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У Києві та більшості областей оголошено тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару Ілюстративне фото: в Україні оголошували повітряну тривогу 15 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та ще низці областей ввечері понеділка, 15 липня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Існує загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у північних та східних областях. Близько 21:18 тривогу також оголосили у Києві, центральних та південних областях.

"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога", - сказано у повідомленні.

Оновлено о 22:30.

У Києві та решті областей оголошено про відбій тривоги.

Також нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та більшості областей оголошено тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

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