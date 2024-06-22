В Україні знову оголошена масштабна тривога через ракетну загрозу

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - розповіли військові в оголошенні від 02:38.

Втім, пізніше сигнали тривоги залунали також у столиці, та в низці інших регіонів.

У Повітряних силах додали, що відповідна загроза фіксується також і для півночі та центру України. А ще пізніше - і для півдня.

"Увага! Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського", - розповіли військові в оголошенні о третій годині ночі.

О 03:22 у Повітряних силах заявили про фіксацію руху швидкісної цілі у Чернігівській області курсом на Київську область.

"Увага! Швидкісна ціль з півдня в районі Миколаєва! Курсом на північний захід!" розповіли військові пізніше.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що група ракет на Чернігівщині продовжують рух курсом на південний захід у напрямку на Чернігів та Київ. Крім того, ще одна група ракет фіксувалася на півдні в районі Одеської області - прямувала курсом на північний захід.

Пізніше у Повітряних силах оновили дані щодо руху крилатих ракет ворога:

група ракет на півночі продовжує рух через Київщину в напрямку Житомирщини - курс західний,

група ракет на півдні прямують вздовж Одеської та Миколаївської областей в напрямку Вінничини - курс північно-західний.

Крім того, жителів Умані закликали терміново перейти в укриття.

Оновлені дані щодо руху ворожих ракет від Повітряних сил станом на 03:58:

група ракет на півночі перебуває в Житомирській області. Прямує на захід в напрямку Рівненщини - курс на Луцьк,

група ракет на Вінниччині, прямують в напрямку Вінниці - курс північно-західний.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше стало відомо про зліт на території країни-агресора літака МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Крім того, був зафіксований зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья". Тоді повітряна тривога "охопила" всю територію країни, але згодом стало відомо про скасування загрози через МіГ-31К ворога, тож масштабна тривога була скасована, але не по всій країні.

Додамо, за даними командування Повітряних сил, ворожі "Шахеди" досі курсують над Україною, зокрема над західними областями.