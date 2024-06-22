В Україні знову оголошена масштабна тривога через ракетну загрозу

У Києві та багатьох областях України цієї ночі, 22 червня, знову оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів з боку російських окупантів. Пізніше сигнали тривоги залунали по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - розповіли військові в оголошенні від 02:38.
Втім, пізніше сигнали тривоги залунали також у столиці, та в низці інших регіонів.
У Повітряних силах додали, що відповідна загроза фіксується також і для півночі та центру України. А ще пізніше - і для півдня.
"Увага! Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського", - розповіли військові в оголошенні о третій годині ночі.
О 03:22 у Повітряних силах заявили про фіксацію руху швидкісної цілі у Чернігівській області курсом на Київську область.
"Увага! Швидкісна ціль з півдня в районі Миколаєва! Курсом на північний захід!" розповіли військові пізніше.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що група ракет на Чернігівщині продовжують рух курсом на південний захід у напрямку на Чернігів та Київ. Крім того, ще одна група ракет фіксувалася на півдні в районі Одеської області - прямувала курсом на північний захід.
Пізніше у Повітряних силах оновили дані щодо руху крилатих ракет ворога:
Крім того, жителів Умані закликали терміново перейти в укриття.
Оновлені дані щодо руху ворожих ракет від Повітряних сил станом на 03:58:
Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня російські окупанти запустили по території України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед".
Пізніше стало відомо про зліт на території країни-агресора літака МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Крім того, був зафіксований зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья". Тоді повітряна тривога "охопила" всю територію країни, але згодом стало відомо про скасування загрози через МіГ-31К ворога, тож масштабна тривога була скасована, але не по всій країні.
Додамо, за даними командування Повітряних сил, ворожі "Шахеди" досі курсують над Україною, зокрема над західними областями.
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