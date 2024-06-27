В Україні масштабна повітряна тривога через комбіновану атаку РФ

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.

"У Києві оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні від 2:36.

Військові повідомляють, що крилаті ракети летять на півдні Вінницької області у західному напрямку.

О 2:47 Повітряні сили повідомили про зліт винищувача МіГ-31 і ракетну небезпеку на всій території України. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 2:54 моніторингові пабліки повідомили про пуск винищувачем ракет "Кинджал".

Військові повідомили про рух швидкісних цілей через Житомирську область у південно-західному напрямку.

О 2:59 очевидці повідомили про вибухи у Києві через роботу ППО, ймовірно по "Кинджалу", що летів у західному напрямку.

О 3:41 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві.