В Україні масштабна повітряна тривога через комбіновану атаку РФ
У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та Повітряні сили ЗСУ.
"У Києві оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні від 2:36.
Військові повідомляють, що крилаті ракети летять на півдні Вінницької області у західному напрямку.
О 2:47 Повітряні сили повідомили про зліт винищувача МіГ-31 і ракетну небезпеку на всій території України. Літак є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
О 2:54 моніторингові пабліки повідомили про пуск винищувачем ракет "Кинджал".
Військові повідомили про рух швидкісних цілей через Житомирську область у південно-західному напрямку.
О 2:59 очевидці повідомили про вибухи у Києві через роботу ППО, ймовірно по "Кинджалу", що летів у західному напрямку.
О 3:41 було оголошено відбій повітряної тривоги у Києві.
Комбінований обстріл України
Нагадаємо, в ніч на 27 червня о 2:20 росіяни запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з південного напрямку.
Напередодні ввечері військові агресора також запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Сили ППО досі їх збивають.
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