В Украине масштабная воздушная тревога из-за комбинированной атаки РФ

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного обстрела.

Военные сообщают о движении скоростных целей через Житомирскую область в юго-западном направлении.

В 2:54 мониторинговые паблики сообщили о пуске истребителем ракет "Кинжал".

В 2:47 Воздушные силы сообщили о взлете истребителя МиГ-31 и ракетной опасности на всей территории Украины. Самолет является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Военные сообщают, что крылатые ракеты летят на юге Винницкой области в западном направлении.

"В Киеве объявлена воздушная тревога", - отмечается в сообщении от 2:36.

Комбинированный обстрел Украины

Напомним, в ночь на 27 июня в 2:20 россияне запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр" с южного направления.

Накануне вечером военные агрессора также запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед".

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