В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

На всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу масштабного обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Жителів столиці просять пройти до укриттів цивільного захисту.
Військові повідомляють про рух ударних ворожих БПЛА у Київській області.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, раніше вночі росіяни підняли у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки наближаються на пускові рубежі в районі Каспійського моря.
Також російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.
Сили ППО збили 10 ворожих дронів у передмісті Києва.
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