В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Нагадаємо, раніше вночі росіяни підняли у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки наближаються на пускові рубежі в районі Каспійського моря.

Також російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.

Сили ППО збили 10 ворожих дронів у передмісті Києва.

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