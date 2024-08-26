UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

На всій території України оголошено повітряну тривогу через загрозу масштабного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Жителів столиці просять пройти до укриттів цивільного захисту.

Військові повідомляють про рух ударних ворожих БПЛА у Київській області.

Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, раніше вночі росіяни підняли у повітря 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Літаки наближаються на пускові рубежі в районі Каспійського моря.

Також російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.

Сили ППО збили 10 ворожих дронів у передмісті Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України