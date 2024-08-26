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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы масштабного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Жителей столицы просят пройти в укрытия гражданской защиты.

Военные сообщают о движении ударных вражеских БПЛА в Киевской области.

По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ранее ночью россияне подняли в воздух 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Самолеты приближаются к пусковым рубежам в районе Каспийского моря.

Также российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники.

Силы ПВО сбили 10 вражеских дронов в пригороде Киева.

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Война России против Украины