Росіяни запустили "Шахеди", в низці областей оголошено повітряну тривогу
Ввечері у середу, 24 липня, російські військові запустили ударні дрони "Шахед" у напрямку південних областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Спочатку група безпілотників у Херсонській області рухалася в напрямку Одеси.
Близько півночі дрони змінили курс і тепер рухаються на Миколаївську область.
Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, впродовж дня 24 липня агресор постійно обстрілював Харків.
Перші ракетні удари по місту й області з зенітних комплексів С-300 почалися вночі.
Вдень агресор атакував центральну частину Харкова керованою авіаційною бомбою.
Зокрема, під удар потрапив будинок відомого бізнесмена Юрія Сапронова.
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