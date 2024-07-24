Росіяни запустили "Шахеди", в низці областей оголошено повітряну тривогу

Фото: росіяни запустили ударні дрони в напрямку України (фото з відкритих джерел)

Ввечері у середу, 24 липня, російські військові запустили ударні дрони "Шахед" у напрямку південних областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Спочатку група безпілотників у Херсонській області рухалася в напрямку Одеси. Близько півночі дрони змінили курс і тепер рухаються на Миколаївську область. Станом на зараз карта повітряних тривог виглядає так: