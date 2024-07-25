ua en ru
Чт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігові пролунали вибухи

Чернігів, Четвер 25 липня 2024 02:30
UA EN RU
У Чернігові пролунали вибухи Фото: у Чернігові було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Чернігові пролунали вибухи у ніч проти 25 липня під час повітряної тривоги, оголошеної в області через чергову російську повітряну атаку із застосуванням ударних безпілотників.

Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Вибухів було два. Перший прогримів близько 02:20, після чого було чути ще вибух приблизно за хвилину - другий при цьому був значно слабшим за перший.

Зауважимо, що перед вибухами у місті лунав звук, характерний для "мопедів"-безпілотників.

Про якісь наслідки після вибухів від представників місцевої влади не повідомлялося. Між тим у пабліках звучать припущення, що "бахи" можуть бути пов'язані із роботою ППО.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про проліт ворожих ударних БПЛА з Сумської області у бік Чернігівської області.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що у середу пізно ввечері російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники для повітряної атаки. Сигнали тривоги пролунали у низці областей.

У Повітряних силах інформували, що ворожі дрони-камікадзе часто маневрували. Наразі вони були зафіксовані над багатьма регіонами як на півночі та у центрі, так і на півдні та частині східних областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Вибухи Атака дронів
NEWS
Кулеба про зустріч з Ван І: я пояснив, що Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми
Кулеба про зустріч з Ван І: я пояснив, що Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми
DAILY
Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни
Юлія Гаюкжурналістка РБК-Україна Ембріологиня Ольга Малюта: Люди хочуть народжувати навіть під час війни