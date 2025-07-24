У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, КМВА і Карту повітряних тривог України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомляють військові.
У КМВА також повідомили про тривогу в Києві через загрозу застосування балістичних ракет.
"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні.
Станом на 23:12 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги у місті Києві та області. Також пішли відбої тривог по інших областях.
О 23:36 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Російський агресор продовжує завдавати терористичних ударів по тилових містах України.
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Вранці у четвер загарбники атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу постраждали понад 40 людей.
Також агресор вдарив авіабомбами по Костянтинівці у Донецькій області. Через удар загинули двоє людей.
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