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В Киеве и многих областях объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщают военные.

В КГВА также сообщили о тревоге в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обновлено 23:32

Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в Киеве и области. Также поступили отбои тревог по другим областям.

В 23:36 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Воздушные атаки России

Российский агрессор продолжает наносить террористические удары по тыловым городам Украины.

В ночь на четверг, 24 июля, захватчики атаковали ударными дронами Одессу. В городе повреждены памятники архитектуры, вспыхнул пожар на рынке "Привоз" и обвалился подъезд многоэтажки.

Утром в четверг захватчики атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате обстрела пострадали более 40 человек.

Также агрессор ударил авиабомбами по Константиновке в Донецкой области. Из-за удара погибли два человека.

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