В Киеве и многих областях объявлена тревога из-за угрозы баллистики

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщают военные.

В КГВА также сообщили о тревоге в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обновлено 23:32

Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в Киеве и области. Также поступили отбои тревог по другим областям.

В 23:36 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.