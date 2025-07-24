В Киеве и многих областях объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, КМВА и Карту воздушных тревог Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщают военные.
В КГВА также сообщили о тревоге в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет.
"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
По состоянию на 23:12 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги в Киеве и области. Также поступили отбои тревог по другим областям.
В 23:36 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
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