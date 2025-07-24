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У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через запуск ракет Росією

Четвер 24 липня 2025 04:13
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У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через запуск ракет Росією Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Марія Рагуткіна

У Києві та низці регіонів України в ніч на 24 липня оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено в Києві о 3:58. Загроза ракетного удару поширюється на низку областей України.

У Повітряних силах повідомили, що ракетна загроза поширюється на Київську, Полтавську та Чернігівську область.

Також зберігається загроза безпілотників. За останніми даними, ворожі дрони летіли в напрямку Черкаської та Миколаївської областей.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

У Києві та багатьох областях оголошено тривогу через запуск ракет Росією

Атака РФ 24 липня

Нагадаємо, що Росія в ніч на 24 липня запустила по Україні дрони типу "Шахед". У низці міст спрацювала ППО.

В Одесі повідомили про вибухи. У місті спалахнули пожежі. Росіяни атакували історичний центр міста. Є пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Також під ударом опинився Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

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