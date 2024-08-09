У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (оновлено)

Нагадаємо, близько півночі російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" з південно-східного напрямку.

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи, коли дрони наблизилися до міста.

Крім того, ввечері у четвер в Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги.

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