У Києві та 15 областях змінилися графіки відключень світла

Як зазначило "Укренерго", вранці у більшості регіонів вимушено була застосована додаткова черга відключень.

З 7:00 до 22:00 у Києві, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях діятимуть три черги відключень одночасно.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 568 населених пунктів, зокрема: