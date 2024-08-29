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В Киеве и 15 областях изменились графики отключений света

Фото: в Киеве и 15 областях будут действовать одновременно три очереди отключений (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве и большинстве областей Украины изменились графики отключений света на 29 августа. Сегодня до вечера будут выключать три очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" и Министерство энергетики Telegram.

Как отметило "Укрэнерго", утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.

С 7:00 до 22:00 в Киеве, а также в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях будут действовать три очереди отключений одновременно.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов, в том числе:

  • Черниговская область: в результате обстрела отключились воздушные линии, из-за чего обесточивались бытовые потребители;
  • Харьковская область: из-за боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители;
  • Запорожская область: при осмотре воздушной линии обнаружили взрывоопасные предметы, которые были обезврежены;
  • Днепропетровская область: на территории подстанции работники обнаружили обломки дрона, которые были обезврежены;
  • Николаевская область: при осмотре воздушной линии обнаружены повреждения проводов.

 

Отключения света в Украине

Напомним, 26 августа Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Были атакованы объекты в 15 областях. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Член комитета Совета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в комментарии РБК-Украина отмечал, что в результате атаки Украина могла оказаться на грани блэкаута. Массовое обесточивание предотвратила успешная работа ПВО.

На фоне повреждений энергообъектов в Украине вернулись к отключениям света. Вчера, 28 августа, "Укрэнерго" сообщало, что в Украине будут действовать графики в течение всего дня.

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