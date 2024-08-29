В Киеве и 15 областях изменились графики отключений света

Как отметило "Укрэнерго", утром в большинстве регионов вынужденно была применена дополнительная очередь отключений.

С 7:00 до 22:00 в Киеве, а также в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях будут действовать три очереди отключений одновременно.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 568 населенных пунктов, в том числе: