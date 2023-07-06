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У Києві суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП стосовно Києво-Печерської лаври

Фото: Києво-Печерська лавра (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Сьогодні за результатами розгляду апеляційної скарги Північним апеляційним господарським судом апеляційну скаргу УПЦ МП залишено без задоволення, а ухвала Господарського суду міста Києва від 24.04.2023 про забезпечення позову у справі №910/5094/23 залишено без змін", - сказано в повідомленні.

У середу, 5 липня, Північний апеляційний господарський суд проводив розгляд апеляційної скарги УПЦ МП на рішення Господарського суду Києва. 24 квітня суд задовольнив заяву Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в якій той просив заборонити УПЦ МП перешкоджати роботі комісії Міністерства культури та інформаційної політики на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду позову про усунення перешкод у користуванні майном заповідника.

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після чого представників Московського патріархату мали залишити територію Лаври, але до цього часу цього так і не сталося.

Своєю чергою в УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. Але судді його відхилили.

Наразі національний заповідник повернув у власність держави 5 корпусів з 79. На цьому тижні мають повернути ще 5.

Сьогодні, 4 липня, до Києво-Печерської лаври прибула комісія Мінкульту. Там мало відбутися опечатування корпусів, але віряни УПЦ МП всіляко цьому перешкоджають та блокують входи до будівель.

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КиївСуд