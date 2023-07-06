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В Киеве суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры

Фото: Киево-Печерская лавра (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Сегодня по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба УПЦ МП оставлена без удовлетворения, а определение Хозяйственного суда города Киева от 24.04.2023 об обеспечении иска по делу №910/5094/23 оставлено без изменений", - говорится в .

В среду, 5 июля, Северный апелляционный хозяйственный суд проводил рассмотрение апелляционной жалобы УПЦ МП по решению Хозяйственного суда Киева. 24 апреля суд удовлетворил заявление Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в котором тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства иска об устранении препятствий в пользовании имуществом заповедника.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

Напомним, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После чего представителей Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но до сих пор этого так и не произошло.

В свою очередь в УПЦ МП пытались обжаловать решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

Пока национальный заповедник вернул в собственность государства 5 корпусов из 79. На этой неделе должны вернуть еще 5.

Сегодня, 4 июля, в Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта. Там должна была произойти опечатка корпусов, но верующие УПЦ МП всячески этому препятствуют и блокируют входы в здания.

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КиевСуд