У Києві створять кампус для Маріупольского державного університету

Виш, переміщений до столиці через війну та окупацію Маріуполя, отримав від уряду велику ділянку в 4 гектари.

МДУ ініціював архітектурний конкурс на проєкт студентського містечка, залучивши підтримку європейських країн і міжнародних партнерів.

Відомо, що презентація проєкту пройшла у головному корпусі майбутнього студмістечка.

Зазначається, що передбачається створення не лише навчальних корпусів й гуртожитків, але й просторів для творчого та професійного розвитку, включно з курсами реабілітації для ветеранів.

Новий кампус університету у столиці стане осередком розвитку та знань для молоді з усієї України. У будівництві кампусу допоможе урбан-бюро Big City Lab, яке спеціалізується на створенні безбар'єрних та людиноцентричних просторах.

На презентації був присутній міністр освіти України Оксен Лісовий, студенти КНУБА та ректор університету Олексій Дніпров, представники Донецької ОВА на чолі із Вадимом Філашкіним, уповноважена президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна, а та багато хто інший

"За останні два з половиною роки ми навчилися перетворювати наші мрії у проєкти й успішно їх реалізовувати. Після втрати всього є бажання й обов'язок відбудувати краще, ніж було. Ми розпочали дуже потужний, перспективний, надихаючий проєкт – про майбутнє, про перемогу, про незламність", - зазначив ректор МДУ Микола Трофіменко.

Фото: презентація "Незламного кампусу" МДУ (facebook.com mdu.mariupol)

Маріупольський державний університет

Маріупольський державний університет (МДУ) був заснований у 1991 році в Маріуполі як гуманітарний інститут. Спочатку він був філією Донецького державного університету, але завдяки активному розвитку з часом перетворився на один із провідних вищих навчальних закладів Приазов'я. У 1997 році інститут отримав статус університету.

Протягом своєї історії МДУ активно співпрацював з міжнародними партнерами, зокрема з Грецією, Італією, Францією та іншими країнами. Він став важливим культурним та освітнім центром, відомим своєю міжнародною діяльністю, освітніми програмами та науковими досягненнями. Університет забезпечував навчання за різними спеціальностями, серед яких були гуманітарні науки, міжнародні відносини, економіка, право тощо

Після окупації у 2024 році університет опинився під контролем російських загарбників. Відомо, що дві жінки, що раніше працювали в МДА, перейшли на бік ворога та отримали посади так званого "ректора" та "декана".