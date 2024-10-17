В Киеве создадут кампус для Мариупольского государственного университета

Вуш, перемещенный в столицу из-за войны и оккупации Мариуполя, получил от правительства большой участок в 4 гектара.

МГУ инициировал архитектурный конкурс на проект студенческого городка, привлекая поддержку европейских стран и международных партнеров.

Известно, что презентация проекта прошла в главном корпусе будущего студгородка.

Предполагается создание не только учебных корпусов и общежитий, но и пространств для творческого и профессионального развития, включая курсы реабилитации для ветеранов.

Новый кампус университета в столице станет центром развития и знаний для молодежи со всей Украины. В строительстве кампуса поможет урбан-бюро Big City Lab, специализирующееся на создании безбарьерных и человекоцентрических пространств.

На презентации присутствовал министр образования Украины Оксен Лесной, студенты КНУСА и ректор университета Алексей Днепров, представители Донецкой ОВА во главе с Вадимом Филашкиным, уполномоченная президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина, а многие другие

"За последние два с половиной года мы научились превращать наши мечты в проекты и успешно их реализовывать. После потери всего есть желание и обязанность отстроить лучше, чем было. Мы начали очень мощный, перспективный, вдохновляющий проект - о будущем, о победе, о несокрушимости", - отметил ректор МГУ Николай Трофименко.

Фото: презентация "Несокрушимого кампуса" МГУ (facebook.com mdu.mariupol)

Мариупольский государственный университет

Мариупольский государственный университет (МГУ) основан в 1991 году в Мариуполе как гуманитарный институт. Сначала он был филиалом Донецкого государственного университета, но благодаря активному развитию со временем превратился в одно из ведущих вузов Приазовья. В 1997 году институт получил статус университета.

В течение своей истории МГУ активно сотрудничал с международными партнерами, включая Грецию, Италию, Францию и другие страны. Он стал важным культурным и образовательным центром, известным своей международной деятельностью, образовательными программами и научными достижениями. Университет обеспечивал обучение по разным специальностям, среди которых были гуманитарные науки, международные отношения, экономика, право и т.д.

После оккупации в 2024 году университет оказался под контролем российских захватчиков. Известно, что две женщины, ранее работавшие в МГА, перешли на сторону врага получили должности так называемого "ректора" и "декана".