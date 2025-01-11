У Києві на Столичному шосе зіткнулись мінівен та автобус, є жертви

Нагадаємо, що залишення місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) не лише не звільняє від відповідальності, а й додає нових юридичних наслідків.

Такі дії можуть загрожувати штрафом, а у деяких випадках - позбавленням водійського посвідчення.

Детальніше про те, як варто вчинити водію після ДТП, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна писало, що не варто робити після аварії.

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