В Киеве на Столичном шоссе столкнулись минивэн и автобус, есть жертвы

Напомним, что оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не только не освобождает от ответственности, но и добавляет новых юридических последствий.

Такие действия могут грозить штрафом, а в некоторых случаях - лишением водительского удостоверения.

Подробнее о том, как стоит поступить водителю после ДТП, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина писало, что не стоит делать после аварии.

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