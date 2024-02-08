У Києві стався прорив води на проспекті, рух транспорту ускладнений

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталося два пошкодження на водопроводах. Без води залишилися 10 будинків, школа та дитячі садки.

Також нещодавно у Києві прорвало трубу на лівому березі. Там підтопило парковку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.