В Киеве произошел прорыв воды на проспекте, движение транспорта затруднено

Напомним, недавно в Киеве произошло два повреждения на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады.

Также недавно в Киеве прорвало трубу на левом берегу. Там подтопило парковку.

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