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У Києві стався прорив труби, вулицю залило окропом (відео)

Фото: у Києві стався прорив труби 2 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 2 листопада стався прорив труби. Вулицю залило окропом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Прорив теплотраси стався у центральній частині столиці, на вулиці Діловій біля станції метро Олімпійська.

На опублікованих у мережі кадрах помітно, що через прорив труби з-під асфальту б'є гаряча вода, вулицю залило окропом. Через це сусідні будинки огорнула густа пара.

 

Київська міська державна адміністрація заявила, що пошкодження тепломережі на вулиці Діловій оперативно локалізували.

За даними влади, прорив стався близько 10:00. Аварійна бригада перекрила подачу води, тепер почалася підготовка до ремонту. Його планують завершили упродовж доби. Після цього відновлять подачу теплої води та опалення.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затопило центр міста. Причиною цього став прорив водопровідної мережі.

Раніше ми також повідомляли про прорив водогону у Києві. Через аварію у центрі столиці утворився справжній "фонтан", який діставав дахи багатоповерхових будинків.

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Київ