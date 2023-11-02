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В Киеве произошел прорыв трубы, улицу залило кипятком (видео)

Фото: в Киеве произошел прорыв трубы 2 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что из-за прорыва трубы из-под асфальта бьет горячая вода, улицу залило кипятком. Из-за этого соседние дома окутала густая пара.

 

Киевская городская государственная администрация заявила, что повреждение теплосети на улице Деловой оперативно локализовали.

По данным властей, прорыв произошел около 10:00. Аварийная бригада перекрыла подачу воды, теперь началась подготовка к ремонту. Его планируют завершить в течение суток. После этого возобновят подачу теплой воды и отопления.

Напомним, недавно во Львове затопило центр города. Причиной этого стал прорыв водопроводной сети.

Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.

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Киев