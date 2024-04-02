У Києві на станціях метро перестали працювати комплекси самообслуговування через технічний збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис КМДА в Telegram.
"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Орієнтовно для усунення несправності потрібно 30 хвилин", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що про повне відновлення роботи терміналів буде повідомлено додатково.
Наразі сплатити за проїзд можна:
Оновлено (15:35)
В КМДА повідомили, що роботу комплексів самообслуговування відновлено на всіх станціях метро.
Нагадаємо, у січні у роботі столичного цифрового сервісу - застосунку "Київ Цифровий" стався збій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.