У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій

У роботі столичного цифрового сервісу - застосунку "Київ Цифровий" стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть придбати проїздний квиток або поповнити картку поїздок.

Зокрема, про збій у роботі застосунку почали масово скаржитися на Facebook-сторінці сервісу. Користувачі скаржаться, що не вдається придбати квиток на проїзд та поповнити транспортну картку. Також неможливо авторизуватись у додатку після оновлення.

Фото: в роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій (скріншот)

Крім того, деякі користувачі повідомляють, що їм в додаток не прийшло сповіщення про відбій повітряної тривоги.

Своєю чергою в представництві сервісу вже відреагували на скарги, там заявили, що все усувають проблему.

"Вітаємо! Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком", - повідомили на сторінці "Київ Цифровий" у Facebook під останнім постом.

Фото: в "Київ Цифровий" повідомили про проблему з мережею (скріншот)

Оновлено 14:00. У пресслужбі застосунку "Київ Цифровий" повідомили про "невелику аварію".

"Невелика аварія. "Київ Цифровий" може тимчасово не відповідати на ваші запити. Наш технічний відділ вже працює над усуненням збою та робить все можливе, щоб сервіси повернулись до життя. Як тільки все налагодиться ми вас одразу повідомимо", - йдеться в повідомленні.

Що таке "Київ Цифровий"

Застосунок "Київ Цифровий" - це цифровий сервіс для мешканців столиці, який сповіщає користувачів про повітряну тривогу, перекриття руху на дорогах, аваріях в електромережі та на трубопроводах за заданою адресою.

В застосунку можна знайти найближче паркування та зупинку громадського транспорту, підписати петицію та проголосувати за перейменування вулиці, площі або станції метрополітену.

Також за допомогою додатку можна купити разовий QR-квиток на проїзд у метро або наземному транспорті та поповнити проїзний.