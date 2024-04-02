В Киеве на станциях метро перестали работать комплексы самообслуживания из-за технического сбоя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. Ориентировочно для устранения неисправности нужно 30 минут", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что о полном восстановлении работы терминалов будет сообщено дополнительно.
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Обновлено (15:35)
В КГГА сообщили, что работа комплексов самообслуживания восстановлена на всех станциях метро.
Напомним, в январе в работе столичного цифрового сервиса – приложения "Киев Цифровой" произошел сбой.
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