У Києві сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію

Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло правоохоронцям сьогодні вранці. Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають медичну допомогу.

Фото: У Києві сталася стрілятина (поліція Києва)

По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків і затримання підозрюваного залучили додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Наразі спецоперація триває.