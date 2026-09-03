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У Києві сталася стрілянина, поліція проводить спецоперацію

11:38 03.09.2026 Чт
1 хв
До пошуків залучили бійців спецпідрозділу КОРД
aimg Валерія Абабіна
Фото: У Києві сталася стрілятина (поліція Києва)

У Святошинському районі Києва вранці сталася стрілянина, унаслідок якої постраждала людина. Поліція оголосила спеціальну операцію із затримання озброєного злочинця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.

Повідомлення про стрілянину у Святошинському районі надійшло правоохоронцям сьогодні вранці. Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають медичну допомогу.

Фото: У Києві сталася стрілятина (поліція Києва)

По тривозі підняли особовий склад територіального та головного управлінь поліції. До пошуків і затримання підозрюваного залучили додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Наразі спецоперація триває.

Нагадаємо, також вчора в Києві на вулиці Юрія Шумського на Березняках сталася гучна стрілянина, яку пов'язують зі спецоперацією СБУ та ГУР - тоді довелося навіть перекривати рух і змінювати маршрути громадського транспорту.

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