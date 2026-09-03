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В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию

11:38 03.09.2026 Чт
1 мин
К поискам привлекли бойцов спецподразделения КОРД
aimg Валерия Абабина
Фото: В Киеве произошла стрельба (полиция Киева)

В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Полиция объявила специальную операцию по задержанию вооруженного преступника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева и комментарий пресс-секретаря Нацполиции Юлии Гирдвилис.

Сообщения о стрельбе в Святошинском районе поступило правоохранителям сегодня утром. Пока известно об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь.

Фото: В Киеве произошла стрельба (полиция Киева)

По тревоге подняли личный состав территориального и главного управления полиции. К поискам и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД. Спецоперация продолжается.

Напомним, также вчера в Киеве на улице Юрия Шумского на Березняках произошла громкая стрельба, которую связывают со спецоперацией СБУ и ГУР – тогда пришлось даже перекрывать движение и менять маршруты общественного транспорта.

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