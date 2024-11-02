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У Києві сталася ще одна пожежа після вибухів

Фото: у Києві пожежа після падіння уламків дронів (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа у Києві спалахнула зранку 2 листопада після вибухів та роботи ППО. Сталося падіння уламків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Виклик екстрених служб у Шевченківський район столиці. Попередньо, пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА", - повідомив міський голова.

Київська міська військова адміністрація зазначила, що сталося загоряння багатоповерховому нежитловому будинку.

Мер Києва уточнив, що у Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Сталася пожежа на одному з поверхів.

Новина доповнюється...

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