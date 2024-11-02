В Киеве произошел еще один пожар после взрывов

Атака на Киев

Россияне направили дроны на Киев волнами. Под утро в Киеве раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в шести районах столицы упали обломки дронов - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В Святошинском районе из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке. По словам местных властей, известно о двух пострадавших.

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