В Киеве произошел еще один пожар после взрывов

Пожар в Киеве вспыхнул утром 2 ноября после взрывов и работы ПВО. Произошло падение обломков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Вызов экстренных служб в Шевченковский район столицы. Предварительно, пожар в результате падения обломков БпЛА", - сообщил городской глава.
Киевская городская военная администрация отметила, что произошло возгорание многоэтажного нежилого дома.
Мэр Киева уточнил, что в Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Произошел пожар на одном из этажей.
Россияне направили дроны на Киев волнами. Под утро в Киеве раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. По состоянию на утро боевая работа продолжается.
Как сообщила Киевская городская военная администрация, в шести районах столицы упали обломки дронов - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.
В Святошинском районе из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке. По словам местных властей, известно о двух пострадавших.
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