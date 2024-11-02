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В Киеве произошел еще один пожар после взрывов

Фото: в Киеве пожар после падения обломков дронов (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар в Киеве вспыхнул утром 2 ноября после взрывов и работы ПВО. Произошло падение обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Вызов экстренных служб в Шевченковский район столицы. Предварительно, пожар в результате падения обломков БпЛА", - сообщил городской глава.

Киевская городская военная администрация отметила, что произошло возгорание многоэтажного нежилого дома.

Мэр Киева уточнил, что в Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Произошел пожар на одном из этажей.

 

 

Атака на Киев

Россияне направили дроны на Киев волнами. Под утро в Киеве раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. По состоянию на утро боевая работа продолжается.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в шести районах столицы упали обломки дронов - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

В Святошинском районе из-за падения обломков произошел пожар в многоэтажке. По словам местных властей, известно о двух пострадавших.

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