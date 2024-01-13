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У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ: проводиться евакуація відвідувачів

Фото: У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ  (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві сталася пожежа в одному з торгівельних центрів. Наразі проводиться евакуація відвідувачів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, загорання відбулося у Соломʼянському районі столиці в ТРЦ "Космополит".

Попередньо, пожежа сталася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. 

Кличко повідомив, що екстрені служби прямують на місце.

Оновлено. 

За даними ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 15:57.

Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває.

Під час гасіння пожежі з торогового центру евакуйовали близько 200 осіб. При цьому евакуація продовжується, інформація уточнюється.

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

 

Фото: У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ  (t.me/dsns_telegram)

Пожежі в Україні

Наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

А в середині грудня в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

Днями в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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