У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці через падіння уламків "Шахеда"

Зазначається, що інцидент стався у Дарницькому районі, де фіксують загоряння на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.

"Можливо, внаслідок падіння уламків БпЛА. Підрозділи прямують на місце", - розповів Київський міський голова у своєму Telegram.

Він додав, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пізніше він уточнив, що під час збиття ворожого безпілотника "вибило металопластикову раму на 8 поверсі 16-ти поверхівки".

"Потерпілих немає. Загоряння оперативно ліквідували", - додав мер столиці.

"Шахедна" атака

Раніше повідомлялося, що у Київській області 3 жовтня ввечері розпочалася бойова робота із відбиття атаки дронів-камікадзе, які ворог запустив по України для чергової повітряної атаки.

Крім того, тривогу було оголошено і в Києві, де через "Шахеди" велася робота ППО і чути серію вибухів. Близько 00.15 у столиці оголосили про відбій повітряної тривоги.