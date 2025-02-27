В Києві сталася масштабна пожежа на СТО (фото)

Пожежі на СТО в Києві

Пожежі на СТО в Києві відбуваються досить часто. Наприклад, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування в Солом'янському районі Києва в листопаді 2023 року.

Також СТО в Києві горіло в травні минулого року, а в грудні 2023 року на СТО в Києві під час пожежі врятували чоловіка.

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