У Києві горіла СТО, з пожежі врятували чоловіка
Пожежа спалахнула на станції технічного обслуговування авто у Києві. З вогню врятували чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.
Пожежа спалахнула зранку у неділю, 19 листопада. Причини та обставини пожежі поки невідомі. Їх встановлюватимуть правоохоронці.
Рятувальники зазначили, що під час гасіння пожежі виявили постраждалого. Чоловік був з гострим отруєнням чадним газом. Постраждалого передали медикам.
Фото: у Києві 19 листопада горіла СТО (t.me/mvs_ukraine)
Пожежі у столиці
Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.
Вчора у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.
Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.
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