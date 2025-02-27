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В Киеве произошел масштабный пожар на СТО (фото)

Фото: в Киеве произошел масштабный пожар на СТО 27 февраля (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве 27 февраля произошел масштабный пожар на СТО. Уничтожены, предварительно, девять авто, которые находились на ремонте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, информация о чрезвычайном происшествии на улице Павла Усенко поступила в полицию около 11:40.

Прибыв на место, полицейские установили, что огонь охватил одно из зданий станции технического обслуживания и распространился на соседние помещения, охватив общей площадью около 300 метров.

 

Фото с места пожара на СТО Киева 27 февраля (t.me/gunpKyiv)

Спасатели ГСЧС потушили пожар, информации о пострадавших не поступало.

"В целом пламенем уничтожены рабочие помещения, а также предварительно 9 автомобилей, которые находились на ремонте", - отметили в полиции.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, которая выясняет причину возгорания, решается вопрос о правовой квалификации.

Видео с места пожара на СТО Киева 27 февраля (t.me/gunpKyiv)

Пожары на СТО в Киеве

Пожары на СТО в Киеве происходят достаточно часто. Например, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева в ноябре 2023 года.

Также СТО в Киеве горело в мае прошлого года, а в декабре 2023 года на СТО в Киеве во время пожара спасли мужчину.

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