У Києві сталася бійка між цивільними та військовими: ТЦК проводить службове розслідування

На відео, яке сьогодні шириться мережею, військові та поліцейські намагались затримати чоловіка. Однак перехожі жінки та місцеві продавчині "налетіли" на працівників ТЦК, внаслідок чого чоловікові вдалося втекти.

Як розповіли у ТЦК, під час перевірки документів співробітниками Національної поліції були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку.

Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям ТЦК.

У столичному ТЦК наголосили, що такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон.

"Один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, своєю чергою, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців. З приводу цього вже ведеться службове розслідування", - зазначили у військкоматі.

Там також додали, що співробітники Нацполіції та військовослужбовці ТЦК діяли в рамках закону.