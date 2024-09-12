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У Києві сталася аварія на трубопроводі: провалилася автівка (фото, відео)

Київ, Четвер 12 вересня 2024 09:24
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У Києві сталася аварія на трубопроводі: провалилася автівка (фото, відео) Ілюстративне фото: у Києві сталася аварія на трубопроводі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві зранку 12 вересня сталася прорив на трубопроводі у Голосіївському районі. Через аварію автомобіль частково провалився під асфальт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську держадміністрацію у Telegram.

Аварія сталася на розі вулиць Голосіївської та Горяної. Там стався витік на водопровідній магістралі діаметром 500 мм, що проходить під проїжджою частиною. Його частково локалізували.

На місці аварії під асфальт частково провалися автівка. Як зазначили у КМДА, ремонтні робити призупинили через припарковані поряд інші автомобілі. Для пошуку власників припаркованих авто залучили працівників поліції.

Рух транспорту обмежений двома смугами з чотирьох у напрямку проспекту Голосіївського.

У "Київводоканалі" уточнили, що поки без води залишилися будинки на вулиці Голосіївській 12, 14, 16. Туди направили цистерну з питною з питною водою, яка знаходиться на вулиці Голосіївській, 12.

Зараз триває відкачування води, щоб фахівці могли почати ремонтні роботи.

Нагадаємо, днями у Києві також стався прорив на трубопроводі. Аварія трапилася на вулиці Бульварно-Кудрявській, була частково затоплена вулиця.

Також у червні на лівому березі Києва сталася аварія на водопровідній мережі. Через це понад два десятки будинків залишилися без водопостачання.

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КМДА Київ Аварія Водопостачання
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