В Киеве произошла авария на трубопроводе: провалился автомобиль (фото, видео)

В Киеве утром 12 сентября произошел прорыв на трубопроводе в Голосеевском районе. Из-за аварии автомобиль частично провалился под асфальт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию в Telegram.

Авария произошла на пересечении улиц Голосеевской и Горяной. Там произошла утечка на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью. Ее частично локализовали.

На месте аварии под асфальт частично провалился автомобиль. Как отметили в КГГА, ремонтные делать приостановили из-за припаркованных рядом других автомобилей. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции.

Движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

В "Киевводоканале" уточнили, что пока без воды остались дома на улице Голосеевской 12, 14, 16. Туда направили цистерну с питьевой с питьевой водой, которая находится на улице Голосеевской, 12.

Сейчас идет откачка воды, чтобы специалисты могли начать ремонтные работы.