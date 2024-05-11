UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві сталася аварія на трубопроводі: декілька вулиць в центрі без води

Фото: у Києві стався прорив труби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Аварія на трубопроводі у Києві сталася у суботу, 11 травня. Декілька вулиць у центральних районах столиці залишилися без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

Сталось пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм на вулиці Костянтинівська, 68.

Тимчасово без води залишилися вулиці Межигірська, Спаська, Юрківська, Костянтинівська.

Фахівці "Київводоканалу" працюють над усуненням аварійної ситуації. У КМДА не уточнили, коли завершаться ремонтні роботи.

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, раніше у Києві прорвало трубу на лівому березі. Внаслідок аварії була затоплена парковка.

Також у столиці раніше частково затопило проспект у Голосіївському районі через прорив труби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДАКиївАварія