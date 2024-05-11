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В Киеве произошла авария на трубопроводе: несколько улиц в центре без воды

Фото: в Киеве произошел прорыв трубы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Авария на трубопроводе в Киеве произошла в субботу, 11 мая. Несколько улиц в центральных районах столицы остались без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 500 мм по улице Константиновская, 68.

Временно без воды остались улицы Межигорская, Спасская, Юрковская, Константиновская.

Специалисты "Киевводоканала" работают над устранением аварийной ситуации. В КГГА не уточнили, когда завершатся ремонтные работы.

скриншот google.com/maps

Напомним, ранее в Киеве прорвало трубу на левом берегу. В результате аварии была затоплена парковка.

Также в столице раньше частично затопило проспект в Голосеевском районе из-за прорыва трубы.

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КГГАКиевАвария