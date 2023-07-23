В Києві сталась пожежа в багатоквартирному будинку: є жертви

"23 липня о 14:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 15-поверховому житловому будинку на вул. Ернста, що у Солом’янському районі столиці", - повідомили в ДСНС.

По прибуттю на місце події бійці встановили, що загоряння сталось в одній із квартир на 10 поверсі.

Ліквідація пожежі

За даними рятувальників, о 15:24 рятувальники локалізували займання на площі 20 кв. м, а вже о 15:34 - ліквідували.

"Під час гасіння пожежі було виявлено тіло людини. Також, одна людина постраждала, а двох було виведено на свіже повітря", - повідомили в службі.

Фото: в Києві сталась пожежа в багатоквартирному будинку (t.me/dsns_telegram)

Наразі обставини та причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Пожежі у Києві та області

Нагадаємо, на початку місяця в Києві почалася сильна пожежа на автозаправній станції після того, як машина врізалася в бензоколонку.

Також ми писали, що 11 липня в одному з населених пунктів Київської області почалася пожежа після падіння уламків російських дронів-камікадзе "Шахед".

Нещодавно у Київській області також сталась пожежа в елітному ресторані Queen Country Club.

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